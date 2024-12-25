مراد للنهار: توصيات الرئيس تبون في لقاء “الحكومة-ولاة” ستترجم على الميدان

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، أن توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاء الحكومة - ولاة ستترجم على الميدان.

وفي تصريح له لتلفزيون النهار، قال مراد إن لقاء الحكومة – ولاة في إطار التنمية التي تعيشها الجزائر مهم جدا.

وأضاف وزير الداخلية، أنه ستكون هناك متابعة دورية لأداء الولاة، لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية.

وللإشارة، اختتمت مساء اليوم الأربعاء بقصر الأمم نادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) أشغال لقاء الحكومة مع الولاة الذي أشرف على افتتاح أشغاله ,أمس الثلاثاء, رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, بعدة توصيات تهدف الى تجسيد تنمية محلية مستدامة وتحديات تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي والمائي, و خلق الثروة وفرص الشغل, الى جانب رقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية.