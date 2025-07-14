مراد يؤكد على ضرورة رفع مستوى اليقظة لحماية الثروة الغابية من الحرائق

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ابراهيم مراد، مساء أمس الأحد بتلمسان، على ضرورة رفع مستوى اليقظة لحماية الثروة الغابية من الحرائق.

وذكر مراد للصحافة على هامش إشرافه على تدشين لغابة استجمام لمستثمر خاص تتربع على مساحة 12 هكتار في إطار اليوم الأول من زيارته التفقدية إلى الولاية أنه. “تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد فإنه يجب رفع مستوى اليقظة. من طرف جميع القطاعات المعنية بحرائق الغابات. للتدخل السريع و الفعال في حال نشوب حرائق”.

كما أشار إلى أنه “تم تخصيص 20 ألف عنصر على المستوى الوطني. إلى جانب تعزيز جميع المعدات والوسائل وتهيئة جميع الظروف من الناحية القانونية و التنظيمية. لتفادي حرائق الغابات. وكذا تنظيم حملات تحسيسية واسعة أشركت فيها وسائل الإعلام والمدارس والمساجد للحفاظ على الثروة الغابية”.

وقال مراد أنه “يجب أن نبذل كل مجهوداتنا و أن تكون ردة الفعل فورية. وسريعة في حال نشوب حرائق”. مشيرا الى وجود إرادة قوية من الجميع.

كما أبرز الوزير انه تم تسخير في اطار مكافحة الغابات على المستوى الوطني 55 طائرة ومروحية.

ضرورة رفع مستوى اليقظة لحماية الثروة الغابية

وزيادة على المعدات أبرز الوزير أهمية العمل الإستباقي الوقائي. على غرار فتح مصدات النيران و انجاز مهابط للوسائل الجوية للتدخل السريع و توفير نقاط الماء. و إزالة الأعشاب الضارة عبر المساحات المحاذية للغابات. خاصة قبل انطلاق موسم الحصاد و الدرس.

كما أشاد ابراهيم مراد بالعمل الجبار الذي يقوم به مختلف العاملين في الميدان. و تدخلاتهم السريعة لمكافحة حرائق الغابات.

في حين، تلقى الوزير شروحات حول المخطط العملياتي لمكافحة حرائق الغابات. المسطر من طرف المديرية الولائية للحماية المدنية ومحافظة الغابات لتلمسان.

كما سيعاين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الإثنين. ضمن اليوم الثاني من زيارته الى الولاية عدة مشاريع تخص قطاعات مختلفة ويشرف على تدشين أخرى.

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