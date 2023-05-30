مراد يتباحث التعاون الأمني مع نظيره البريطاني

إستقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد اليوم الوزير البريطاني المكلف بالهجرة روبرت جينريك.

وخلال اللقاء تطرفق الطرفان إلى واقع علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين خصوصا ما تعلق بالتعاون الأمني. كمل ذكر مراد الوزير البريطاني بالاولوية التي تليها الجزائر لتعزيز الامن.

كما أبزر وزير الداخلية المقاربة الجزائرية التي تعتمد على تجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية والتكنولوجية، على البعد التنموي سيما على مستوى المناطق الحدودية.

ودعا مراد، نظيره البريطاني، إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية خارج المحروقات. في ظل المنظومة التسهيلية الجديدة للاستثمار، والديناميكة الواعدة التي يشهدها الوطن.

من جهته اشار روبرت جينريك بجهود الجزائر وخبرتها المكتسبة في مجال تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما ابدى عن رغبة بلاده في دعم وتعزيز التنسيق الأمني بالنظر للتحديات المشتركة التي تواجه البلدين.