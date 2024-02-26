مراد يحل بتونس للمشاركة بمجلس وزراء الداخلية العرب

حلّ مساء أمس الأحد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بالعاصمة التونسية، أين سيشارك في أشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال مراد، وزير الداخلية بالجمهورية التونسية، كمال الفقي. والدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذا رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية. كما كان في استقبال الوزير سفير الجزائر بتونس.

وخلال لقاء الاستقبال، نوّه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجهود الهامة التي تبذلها الجزائر للحفاظ على الأمن والاستقرار في إطار محيط حافل بالتحديات. فضلا على التطور الهام الذي تشهده الأجهزة الأمنية الجزائرية سيما بحرصها على إدراج التكنولوجيات الحديثة.

داعيا إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في إطار الفضاءات العلمية التي تتيحها جامعة نايف للعلوم الأمنية. مشيدا على صعيد متصل بالوتيرة التنموية المحمودة التي تسجلها.

يذكر أن هذه الدورة ستناقش ضمن جدول أعمالها سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية. ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، فضلا على تنسيق الجهود لمجابهة المخاطر الكبرى.