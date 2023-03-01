مراد يشارك في مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

يشارك وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأربعاء، في أشغال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالعاصمة التونسية.

وحسب بيان للوزارة، يحضر في المجلس، وزراء الداخلية بالدول العربية ووفود أمنية رفيعة. بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والهيئات العربية والدولية.

وستناقش الدورة في جدول أعمالها، مواضيع متصلة بتعزيز التعاون الأمني المشترك، فضلا عن حصيلة عمل المجلس و مختلف هيئاته.