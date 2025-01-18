مراسم جنازة لتطبيق التيك توك لحظات قبل حظره في الولايات المتحدة !

شهدت مدينة نيويورك مراسم وداع رمزية لتطبيق “تيك توك”، حيث نظم عدد من مستخدميه جنازة خاصة تم خلالها وضع تابوت يمثل التطبيق مزينًا بالشموع والورود، في مشهد يجسد حزنهم على فقدان المنصة الشهيرة.

يأتي هذا الحدث قبل ساعات من دخول قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر التطبيق حيز التنفيذ، غدًا الأحد. القرار الذي أثار جدلًا واسعًا اعتبر أن “تيك توك” يشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث طغت هذه المخاوف على الاعتبارات المتعلقة بحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.

ويمثل الحظر ضربة كبيرة للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، والذين يُقدر عددهم بنحو 170 مليون مستخدم، مما يعكس مدى انتشار التطبيق وتأثيره في المجتمع الأمريكي.

يُذكر أن قرار الحظر جاء في إطار تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث يُنظر إلى “تيك توك”، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، كأداة قد تهدد أمن البيانات الأمريكية.

في المقابل، يعرب كثيرون عن مخاوفهم من تأثير هذا القرار على حرية التعبير وحقوق المستخدمين، مما يجعل حظر “تيك توك” قضية مثيرة للجدل بين الأمن القومي والحقوق الرقمية.