مراسيم رئاسية بتعيين قناصلة جدد وإنهاء مهام آخرين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مراسيم رئاسية تتضمن تعيين قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحسب العدد الجديد من الجريدة الرسمية “71”، يتعلق الأمر بتعيين كل من عبد الحكيم عموش ببرشلونة “مملكة إسبانيا” إبتداء من 31 ماي 2023.

وخالد بن عمادي بباريس “الجمهورية الفرنسية” ابتداء من 30 ماي 2023.

عماد سلاطنية بمرسيليا “الجمهورية الفرنسية” ابتداء من 23 جويلية 2023.

ونصر الدين لعرابة بتونس “الجمهورية التونسية” ابتداء من 17 سبتمبر 2023.

كما صدر مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 أكتوبر 2023 يعين السيدان الآتية أسماؤهم قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

عادل مومن بمولان “جمهورية فرنسا” ابتداء من 15 أوت 2023.

الوحيد عبد الباقي ببونتواز “الجمهورية الفرنسية” ابتداء من 30 جوان 2023.

إنهاء مهام قناصلة للجزائر

كما صدر مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 أكتوبر 2019 يتضمن إنهاء مهام قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حيث تنهى إبتداء من 15 أوت 2023 مهام محمد تيهامي بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس.

كما تنهى إبتداء من 15 أوت 2023 مهام السيدة والسيد الآتي أسماؤهم بصفتهما قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:

أحمد شلاغمة بنانت “الجمهمورية الفرنسية”، وأمال بويلوط بسان إتيان “الجمهورية الفرنسية”.