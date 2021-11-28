مرافقة تلاميذ التوحد وذوي الإحتياجات الخاصة في الفروض والإختبارات

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إلى المرافقة المدرسية للأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال المصابين بالتوحد.

وجاء في بيان لوزارة التربية الوطنية، أن الوزير الأول دعا للمرافقة المدرسية للتلاميذ المصابين بالتوحد، وذوي الإحتياجات الخاصة. وتشمل مرافقة التلاميذ في إنجاز الفروض والإختبارات كشرح الأسئلة، وتوضيح التعليمة، وماهو مطلوب منهم دون أن يملي المرافق الإجابة على الأسئلة أو ينجزها بدلا منه.

وأضاف البيان، أنه يتعين على مديري المؤسسات التربوية إعلام الأساتذة المعنيين بالإلتزام بتنفيذ مضمون هذه التعليمة. من أجل ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وقالت وزارة التربية، أن تمدرس الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة يشكل إنشغالا دائما للقطاع. وإهتماما متواصلا بغرض تمكين هذه الفئة من التلاميذ من التمتع بحقوقهم في التمدرس. وإستفادتهم من نفس حظوظ التربية والتعليم كباقي التلاميذ الأسوياء.

كما تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيق مسار تعلم مستمر وفعال دون حواجز.

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استمعت الحكومة خلال إجتماعها برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدّمته وزيرة التضامن الوطني الوطني. حول جهاز التكفل الـمدرسي بالأطفال الـمصابين باضطرابات طيف التوحد، تحسبا للدخول الـمدرسي 2021 ـ 2022.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فقد أشير بهذه الـمناسبة، إلى أن قطاعات التضامن الوطني، والتربية الوطنية، والصحة. قد باشرت سلسلة من التدابير لفائدة الأطفال الـمصابين باضطرابات طيف التوحد. التي ترمي إلى ضمان تمدرسهم في أحسن الظروف والسماح بإدماجهم الكامل.

نحو فتح 238 قسما لتلاميذ التوحد

ويتعلق الأمر في الواقع بفتح 238 قسما متخصصا في الـمجموع لفائدة الأطفال على مستوى الأطوار الثلاثة للتعليم الأساسي. مع ضمان مرافقتهم بالطب الـمدرسي. كما أشير إلى أن جملة من التدابير التيسيرية. قد اتخذت لفائدة التلاميذ الـمصابين باضطرابات طيف التوحد. من خلال السماح بمرافقتهم وإعانتهم من طرف مساعدي الحياة الـمدرسية، لا سيما أثناء الاختبارات والامتحانات الوطنية.

وعقب العرض، ذكّر الوزير الأول بتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 18 أفريل 2021. بغرض إيجاد أنسب الآليات التي تسمح بالتكفل بهؤلاء الأطفال. علاوة على ذلك، طلب من الوزراء الـمعنيين منح كل التسهيلات اللازمة لـمرافقة هؤلاء الأطفال من طرف الـمرافقين من قبل أقاربهم.

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