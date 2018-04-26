مرافقون نفسانيون للتلاميذ لإجتياز إمتحانات نهاية السنة

أطلقت مصالح الأمن الوطني كل من أمن ولاية بومرداس، البويرة والبيض بالتنسيق مع مديرية التربية حملات المرافقة النفسية.

للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات نهاية المشوار الدراسي.

و أشرف على هذه الحملة إطارات وأخصائيين نفسانيين تابعين للأمن الوطني، أين قاموا بتنظيم عدة خرجات ميدانية على مستوى المتوسطات والثانويات.

حيث قدموا للطلبة مجموعة من النصائح والتوجيهات لتجاوز الضغوطات النفسية، خاصة أثناء إجتيازهم لامتحانات نهاية المشوار الدراسي لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا .

وهذا من اجل الحصول على أفضل النتائج.

هذه المبادرة ثمنها المشرفين على المؤسسات التربوية والأولياء واستحسنها الطلبة الذين تفاعلوا مع الأخصائيين النفسانيين من خلال طرح مختلف الأسئلة التي تلقوا الإجابة عنها.

للإشارة برنامج الخرجات الجوارية لايزال متواصلا ليشمل باقي المؤسسات التربوية الأخرى بهدف تعزيز التقارب الأمني الجواري.