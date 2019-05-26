 مراكز الإقتراع تفتح أبوابها في 6 دول أوروبية في اليوم الأخير من الانتخابات البرلمانية 

في يومها الأخير، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، في ست من الدول الـ21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجري فيها انتخابات البرلمان الأوروبي.

وبحسب إستطلاعات الرأي، يتوقع أن تحقق فيه الأحزاب المشككة في جدوى الوحدة الأوروبية تقدما جديدا

و فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، في اليونان والمجر وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا وقبرص.

حيث دعي 427 مليون ناخب أوروبي إلى التصويت، لإنتخاب 751 نائبا في البرلمان الأوروبي.

وهذا لولاية مدتها خمس سنوات، يلعبون خلالها دورا حاسما في صياغة القوانين الأوروبية.

وقد جرى الاقتراع في الدول السبع الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدءً من 23 ماي الجاري.

إذ يتوقع أن يبدأ صدور النتائج في الساعة 21 ليلا بتوقيت غرينتش.