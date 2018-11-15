مراهقة تنجب من زوج شقيقتها بعدما اغتصبها بالقوة في البليدة!

أجبرها على ممارسة الفاحشة معه طيلة أزيد من 6 سنوات تحت التهديد والضرب

كثيرة هي قضايا الخيانة الزوجية بين الأزواج والزوجات، لكن القصة التي استعرضتها محكمة جنايات البليدة وعالجتها، تعدت ذلك إلى خيانة زوجية ممزوجة بزنا المحارم، بعدما استسلم المتهم فيها لوساوس الشيطان وراح يتخلى عن آدميته ويقع في بئر الآثام.

حيث دخل المتهم «ش.م» في علاقة غير شرعية مع شقيقة زوجته المراهقة بعدما اغتصبها وأرغمها طيلة سنوات على ممارسة المحظور معه تحت طائلة التهديد والضرب.

القصة وما فيها، هي عندما راح المتهم الذي أدانته المحكمة بعقوبة السجن النافذ 5 سنوات، يستغل ضعف نسيبته ومراهقتها والتي هي شقيقة زوجته، باغتصابها تحت طائلة التهديد وإرغامها على معاشرته كزوجة له طيلة أزيد من ست سنوات كاملة، إلى غاية اليوم الذي حملت فيه منه لتنكشف الفضيحة التي هزت المحيط الأسري للضحية والجاني على حد سواء.

تعود تفاصيل هذه القضية الصادمة، حسبما جاء بجلسة المحاكمة، إلى اليوم الذي قامت فيه الفتاة الضحية «ع.ز» بإيداع شكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة بتاريخ 9 نوفمبر 2016، ضد زوج شقيقتها «ش.م»، حيث اتهمته بهتك عرضها، الأمر الذي أدى إلى الحمل منه بطريقة غير شرعية، مضيفة أنها عندما كانت تبلغ من العمر 13 سنة كان زوج شقيقتها يتردد على منزلها.

وأنه في أحد أيام شهر رمضان من سنة 2010، طلب منها إقامة علاقة غير شرعية معه فرفضت ذلك، إلا أنه انتهز فرصة غياب أهلها عن المنزل وقام بممارسة الفعل المخل عليها بالقوة، لتتطور الأمور بينهما إلى غاية أن أصبح يجبرها على معاشرته مثل زوجته تحت طائلة التهديد والضرب.

ولم تكن حينها تملك من حيلة سوى الرضوخ لتهديداته وراحت تمارس معه علاقة جنسية استمرت إلى غاية سنة 2016، أين اكتشفت أنها حامل، مضيفة أنها عندما أخبرته وطلبت منه تسجيل الولد باسمه قام بضربها وطلب منها الإجهاض، غير أن عائلتها علمت بحملها غير الشرعي، ليقوم والدها بإيداع شكوى ضد صهره.

وبعدما أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق واستدعاء المتهم لسماع أقواله على محاضر استجواب، رفض المشتبه به الامتثال لذلك، ليصدر في حقه أمر بالقبض تم تفريغه منذ قرابة الشهر.

لتتم إحالته على المحاكمة، أين نفى كل التهم المنسوبة إليه وقال إنه شاهد بهاتف نقال الضحية صورا غير عادية تكشف أنها أقامت علاقة مع أحد الشباب، فراح يخبر شقيقها الذي قام بضربها خاصة بعدما علم أنها حامل ببنت غير شرعية، ليضيف المتهم أنه بعدما تم منعها من الخروج من المنزل ادَّعت أنه هو والد البنت وهو من قام باغتصابها منذ مدة طويلة.