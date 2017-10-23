مراهق من القبة يهدد بضرب الكنائس والمعـابـد في فـرنسـا باسـم»داعـش«

أرسل تهديدات للشرطة الفرنسية بذكرى تفجيرات 11 سبتمبر وقال إنه عائد من سوريا

الشاب لم يتجاوز عمره 15 سنة وتم إحالته على محكمة حسين داي لاستكمال التحقيق