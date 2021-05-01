مراهق يصيب شرطيا بطعنات خنجر دقائق قبل أذان المغرب في “الشفة” بالبليدة

ترصد الضحية بعد شكوك في كونه وراء إدخال شقيقه السجن في قضية مخدرات

تعرض شرطي، مساء الجمعة، لاعتداء بالسكين على مستوى البطن على يد قاصر دقائق قبل أذان المغرب، بالقرب من السوق البلدي لبلدية “الشفة” بولاية البليدة، انتقاما لشقيقه الذي تم توقيفه في قضية الترويج للمؤثرات العقلية.

وحسب ما تتوفر “النهار” من معلومات، فإن الشرطي “ا.ت” كان متوجها إلى منزله دقائق قبيل أذان المغرب، وعلى حين غفلة، فاجأه أحد الأشخاص، وهو قاصر، الذي كان يترصد له ليقوم بطعنه بالسكين على مستوى البطن، تاركا إياه ينزف بالشارع ويفرّ من مسرح الجريمة، حينها تدخل المارة للإسراع بإنقاذ الضحية، الذي نقل على جناح السرعة من قبل عناصر الحماية المدنية إلى المستشفى ونظرا للإصابة الخطيرة التي تعرض لها نتيجة الإعتداء الجبان أجري له عملية جراحية، أين لا يزال تحت العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

من جهتها، عناصر الأمن لدائرة “الشفة” انتقلت فورا إلى مسرح الجريمة، وفي ظرف وجيز، تم إلقاء القبض على المشتبه فيه، الذي تم تحويله إلى مقر الأمن.

وحسب المعلومات الأولية، فإن الاعتداء على الشرطي كان بسبب شكوك القاصر تجاه الشرطي أنه هو من قام بالتبليغ عن شقيقه الذي أودع المؤسسة العقابية في قضية الترويج للأقراص المهلوسة، وانتقاما منه، ترصد للضحية بالقرب من منزله والاعتداء عليه بالسكين، هذا وقد تم إبقاء المشتبه فيه تحت النظر لغاية تقديمه صبيحة اليوم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العفرون.