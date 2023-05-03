مراهق ينهي حياة 8 أطفال في إطلاق نار بصربيا

قُتل ثمانية تلاميذ داخل مدرسة ابتدائية، بالإضافة إلى أحد الحراس، حيث تم القبض على المشتبه به البالغ من العمر 14 عامًا.

وقالت وزارة الداخلية الصربية إن الشرطة ألقت القبض على طالب يبلغ من العمر 14 عاما، اليوم الأربعاء. بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في مدرسة ابتدائية في بلغراد.

وتسبب الحادث في صدمة كبيرة في هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان حيث تندر حوادث إطلاق النار في المدارس.

وقُتل ثمانية أطفال وحارس أمن في إطلاق النار الذي وقع هذا الصباح في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية. في فراكار في وسط بلغراد. بينما أصيب ستة أطفال ومدرسة. ويتم تقديم الرعاية لهم في خدمة الطوارئ.

وعثر على الطالب المشتبه بارتكابه هذه الجريمة، وهو صبي يبلغ من العمر 14 عاما ، في باحة المدرسة واعتقل ، بحسب المصدر نفسه.

وجاء في البيان أن “الشرطة أرسلت جميع الدوريات المتاحة إلى مكان الحادث. واعتقلت قاصرا (…) يشتبه في أنه أطلق عدة أعيرة نارية في اتجاه تلاميذ وحارس مدرسة بمسدس عائد لوالده”. لم تحدد عدد الجرحى.

في نهاية الصباح، أعلن رئيس بلدية فراكار ، ميلان نيديليكوفيتش ، للصحافة مقتل حارس المؤسسة. وإصابة العديد من التلاميذ ومعلم التاريخ.