مرة أخرى.. ارتفاع قياسى لأسعار القهوة

ارتفعت أسعار عقود حبوب القهوة آرابيكا إلى مستوى قياسي جديد بعد تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. بفرض رسوم جمركية على كولومبيا، ما زاد من حالة عدم اليقين التجارية في سوق يعاني من نقص في الإمدادات العالمية.

وسجلت العقود الآجلة آرابيكا في نيويورك زيادة وصلت إلى 0.9% اليوم الاثنين. مما يعكس ارتفاعا بنسبة تزيد على 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا لإدارته بفرض رسوم جمركية وعقوبات على كولومبيا بعد رفضها السماح لطائرتين عسكريتين أمريكيتين. تحملان مهاجرين مرحلين بالهبوط على أراضيها.

ولكن بعد ذلك، أعلن البيت الأبيض، أنها ستؤجل فرض تلك الإجراءات بعد التوصل إلى اتفاق بشأن عودة المهاجرين المرحلين ورغم أن التهديد لم يستمر طويلا. إلا أنه سلط الضوء على كيفية تأثير أي اضطراب تجاري في هذا الوقت على شحنات القهوة، ما زاد من تقلبات الأسعار في السوق.

يأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه سوق القهوة نقصا كبيرا في الإمدادات. بسبب ضعف المحاصيل في الدول المنتجة الرئيسية.

وتعتبر كولومبيا ثالث أكبر منتج للقهوة في العالم، وهي أيضا ثاني أكبر منتج لحبوب آرابيكا التي تفضل في تحضير القهوة المتخصصة.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن المحاصيل في الدول المنتجة الكبرى. مثل كولومبيا والبرازيل وفيتنام قد تأثرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتزامن هذا التوتر التجاري مع أزمة محاصيل القهوة في بعض البلدان المنتجة الرئيسية، حيث يتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية. أن تنخفض المخزونات العالمية في موسم 2024-2025. إلى أدنى مستوى لها في 25 عاما وعليه، فإن نقص المعروض من القهوة أدى إلى استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، مما يعكس حالة من القلق المستمر بشأن الإمدادات.