“مرجان 2019”.. تمارين عسكرية بين الجزائر وتونس

رسى اليوم الإثنين، الطواف قاذف الصواريخ “قرطاج رقم المتن 503” لجيش البحر التونسي، بميناء جن جن بجيجل، في توقف يدوم إلى غاية 29 من هذا الشهر.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يشارك الوفد التونسي، في الطبعة السادسة للتمرين “مرجان 2019” بالاشتراك مع القوات البحرية الجزائرية.

وجاءت هذه المشاركة، في إطار التعاون العسكري الجزائري التونسي لحساب سنة 2019.

وقام الوفد التونسي بزيارة لقائد الواجهة البحرية الشرقية، كما سيكون له عدة نشاطات ثقافية ورياضية خلال مدة إقامته.

وسيتم تنفيذ هذا التمرين على ثلاثة مراحل، خصصت للتدريب وتحضير نشاطات البحر.

وتتضمن تمارين تكتيكية، عملية جو- بحر مشتركة للبحث واعتراض سفينة، تقوم بأعمال محظورة.

وتمرين البحث والإنقاذ في البحر ، وكذا تفعيل مركز العمليات البحرية المشتركة.

للإشارة فإن تنفيذ مثل هذه التمارين الدورية، سيسمح بتعزيز قدرات الطرفين في مجال التعاون البحري، من خلال العمل المشترك لمواجهة أي تهديد أو خطر محتمل بإمكانه المساس بالأمن البحري.