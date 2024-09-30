مرشح أمريكي يستعير زوجة وأطفالا من أجل صور الحملة الانتخابية

نشرت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي صورة تظهر المرشح لمنصب نائب في ولاية فرجينيا، ديريك أندرسون، محاطًا بزوجته وثلاثة أطفال.

وتعرض مرشح جمهوري لعضوية الكونجرس عن ولاية فرجينيا الأمريكية لانتقادات. بسبب ظهوره مع زوجة وأطفال صديق قديم، حيث بدا وكأنهم من عائلته.

وفي الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها كجزء من حملته، يظهر ديريك أندرسون، المرشح الجمهوري لمجلس النواب في فرجينيا. مع زوجته وأطفاله. وضع كلاسيكي إلى حد ما لأي سياسي. باستثناء أن هؤلاء الأشخاص ليسوا جزءًا من عائلته. بل هم زوجة وأبناء صديق قديم، حسبما كشفت صحيفة نيويورك تايمز.

ففي أحد مقاطع الفيديو التي تم بثها على حسابه على موقع يوتيوب، على سبيل المثال. نرى الجمهوري يجلس على طاولة مع هذه المرأة وثلاث فتيات صغيرات في غرفة الطعام. أو حتى يسير إلى جانب هذه المرأة نفسها.

“تضليل الناخبين”

وهكذا تعرض ديريك أندرسون لانتقادات شديدة من قبل مستخدمي الإنترنت والمعارضين السياسيين. الذين يشيرون بأصابع الاتهام إلى الخطب المؤيدة للأسرة التي يلقيها الحزب الجمهوري.

ورد الممثل الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، تيد ليو، بشكل خاص على التعليقات التي أدلى بها المرشح. لمنصب نائب الرئيس دونالد ترامب، جي دي فانس.

ورد متحدث باسم ديريك أندرسون على الجدل مع صحيفة نيويورك تايمز. وقال: “يظهر خصم ديريك وكل مرشح آخر في أمريكا في صور ومقاطع فيديو مماثلة مع مؤيدين من جميع الأنواع”. مشيرًا إلى أن المحتوى المعني يظهر ببساطة “الحزبيين وأطفالهم”.