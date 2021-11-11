مرشح الرئاسيات الفرنسية إيريك زمور: الجزائر عاملت ماكرون مثل “التلميذ”

غرد مرشح الرئاسيات الفرنسية إيريك زمور، اليوم الخميس، على تويتر، أن الجزائريين عاملوا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مثل التلميذ.

وقال إيريك زمور المرشح من أصل جزائري على تويتر “ماكرون أعطى دروسًا في التاريخ للفرنسيين، لكن الجزائريين يعاملونه مثل تلميذ”.

للتذكير، كشفت صحيفة lopinion الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حاول مرارا الاتصال برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دون جدوى.

وأشارت الصحيفة أن ماكرون اتصل برئيس الجمهورية، لإقناعه على وجه الخصوص بالحضور إلى باريس لحضور مؤتمر ليبيا يوم الجمعة المقبل.

وحسب ذات المصدر سبق أن أُرسل ماكرون رسالة إلى الجزائر العاصمة عبر القنوات الدبلوماسية لإقناع رئيس الجمهورية بالحضور.

وقد أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لن يشارك في ندوة باريس حول ليبيا.

وأكد لعمامرة، إن الجزائر ستكون حاضرة في ندوة باريس وتؤدي دورها كاملا غير منقوص في حلحلة الأزمة الليبية.

وكشف وزير الشؤون الخارجية، أن الجزائر ستشارك في ندوة باريس حول ليبيا، بممثل عن الرئيس تبون.

وأشار أن علاقات الجزائر بفرنسا “معقدة” بحكم التاريخ والجغرافيا، مشددا على أن للجزائر سياستها مستقلة ولا تتأثر بقرارات دول أخرى.

وأوضح لعمامرة، أن الأزمة مع فرنسا تولدت من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي ردت عليها الجزائر ردا قويا.

للتذكير، أصدرت الرئاسة الفرنسية، بيانا، قالت فيه إن الرئيس ايمانويل ماكرون يحترم كثيرا الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر.

وأضاف المصدر نفسه، أن الرئيس الفرنسي أبدى أسفه للجدل وسوء التفاهم الذي ساد مع الجزائر في الفترة الأخيرة. كما يتمنى مشاركة الرئيس تبون في مؤتمر ليبيا يوم الجمعة بباريس.

وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الفرنسي سبق له وأن أدلى بتصريحات معادية للجزائر نقلتها صحيفة “لوموند”.

وقد صرح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مقابلة اجراها مع اسبوعية دير شبيغل المانيا ان ما صرح به الرئيس الفرنسي ماكرون خطير جدا حيث شكك في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

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