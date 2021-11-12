مرشح الرئاسيات الفرنسية كزافييه برتراند: الجزائر لا تحترمنا ولن أطلب الاعتذار عن جرائم الاستعمار

قال كزافييه برتراند، مرشح حزب اليمين الفرنسي، للرئاسيات الفرنسية، إنه في حال فوزه بكرسي الإليزيه سيقوم بقطع العلاقات مع الجزائر.

وبحسب ما صرحه كزافييه برتراند، خلال ظهوره في برنامج المناظرة الكبيرة على القناة الفرنسية lci فإن فرنسا لم تعد تُحترم من قبل الجزائر.

وقال “لم يعد القادة الجزائريون يحترموننا. والدليل أنهم منعونا من التحليق فوق أجوائهم للوصول إلى منطقة الساحل “.

وأضاف كزافييه “إذا أصر القادة الجزائريون، فإنني أنوي في حالة فوزي بالرئاسيات التراجع عن الاتفاقات الثنائية لعام 1968. والتي تمنح الجزائريين المزيد من التسهيلات في الحصول على تصاريح الإقامة وحرية التنقل في فرنسا.

ويواصل كزافييه القول “لن أكون رئيس جمهورية تائبًا، أقول ذلك بوضوح شديد. لن أطلب الاعتذار عن جرائم فرنسا مثلما وعد به ماكرون”.

كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن رفض نصف تأشيرات المواطنين الجزائريين خلال 8 أشهر الأخيرة.

وبلغة الأرقام، كشف جيرالد دارمانين، خلال حلوله ضيفا على europe1 عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدان المغاربية. وعدد المطرودين من الأراضي الفرنسية، للدفاع عن نتائج ولاية إيمانويل ماكرون البالغة خمس سنوات.

وقال إنه تم تخفيض عدد التأشيرات الصادرة لمواطني البلدان المغاربية وعدد الأجانب المطرودين بعد الزامهم بمغادرة الإقليم الفرنسي.

وأضاف جيرالد دارمانين “إذا أخذت مثال الجزائر، فقد تم قبول 23341 تأشيرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ورفض 10828. إذا اتخذت الجزائر منذ قرار سبتمبر– أكتوبر، فهذا يجعل 12609 تأشيرة مقبولة و 11867 تأشيرة. رفض، أو نصف ونصف “.

وأوضح الوزير الفرنسي أن التأشيرات المقبولة تخص الأشخاص الذين لهم صلة اقتصادية، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين. مشددًا على أن كل هذه الأرقام متشابهة تقريبًا بالنسبة للمغرب وأقل قليلاً بالنسبة لتونس.

كما أكد أن فرنسا نجحت خلال السنوات الخمس الأخيرة في طرد المهاجرين غير الشرعيين، والمتطرفين، والإسلاميين، والمنحرفين بمعدلات هائلة.

ولدعم تصريحاته، استحضر جيرالد دارمانين طلبًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، قدم العام الماضي. لوضع قائمة تضم 1100 مهاجر أجنبي تم طرد 899 منهم.

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