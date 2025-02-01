مرشح وحيد لرئاسة الرابطة المحترفة لكرة القدم

أعلنت اللجنة الانتخابية للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن تقدم مرشح وحيد فقط، لرئاسة ذات الهيئة الكروية، تحسبا للجمعية الانتخابية المقررة يوم الـ 5 فيفري الجاري.

وكشفت الرابطة، عبر موقعها الالكتروني، بأن اللجنة الانتخابية اجتمعت أول أمس الخميس، الـ 30 جانفي المنقضي. بحضور جميع الأعضاء، من أجل دراسة ملفات الترشح. بعد انقضاء المهلة المحددة ما بين الـ 26 والـ 29 من الشهر ذاته.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن محمد أمين مسلوق، الذي ترأس الرابطة مؤقتا بعد سحب الثقة من الرئيس السابق عبد الكريم مدوار، شهر أكتوبر 2023، بسبب خرق القوانين. هو المرشح الوحيد، لانتخابات الأربعاء القادم.

مشيرة إلى أنه وبعد دراسة الملف، تمت المصادقة على قائمة مسلوق، وأعضاء مكتبه التنفيذي، تحسبا للجمعية العامة الانتخابية.

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