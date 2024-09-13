مرضى مستشفى باتنة مُتخوفون وهذا السبب!

عرفت صبيحة اليوم الجمعة، وحدة أمراض القلب بالمستشفى الجامعي بباتنة إنتشارا لرائحة غريبة أثرت سلبا وبشكل كبير على المرضى واهاليهم من زوار الوحدة.

ونظرا لقوة هذه الرائحة الكريهة تدخلت المصالح المعنية منها الحماية المدنية التي عاينت مرافق الوحدة. مع الابقاء على عناصرها قيد المراقبة للتدخل في حالة الضرورة. إضافة الى تدخل المصالح الصحية والأمنية.

وفي اتصال هاتفي للنهار اون لاين، بمدير الصحة بباتنة، حول هذه القضية، رد بالقول أن تحقيقات المصالح الطبية المتخصصة جارية لتحديد مصدر الرائحة.

ورجح ذات المسؤول، أن سبب الرائحة، إما بعض المواد المطهرة للمراحيض التي قد تكون المنظفة إستعملت كميات كبيرة منها. أو مادة الفورمول المضادة للبكتيريا.