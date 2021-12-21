مرض الجدري.. انطلاق حملة التلقيح

تشرع المصالح البيطرية ابتداء من اليوم الثلاثاء، في إطلاق حملة التطعيم ضد مرض الجدري الذي يصيب الأغنام. كما جاءت الحملة تطبيقا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة بالإسراع في التلقيح.

في حين اقتنت تحسبا لانطلاق هذه الحملة، اقتنت وزارة الفلاحة 8 ملايين جرعة من اللقاح ضد مرض الجدري. فيما سيتم استلام 9 ملايين أخرى خلال الأسبوع القادم لتوزيعها فورا عبر كل ولايات الوطن.

كما تجدر الإشارة، أنه تم تخصيص سبعة ملايين جرعة من اللقاح منذ سبتمبر، لفائدة الولايات التي شهدت تفشي مرض الجدري. وذلك من أجل توفير تغطية صحية حول البؤر التي تم إحصاؤها.

ويذكر أن اللقاح ضد مرض الجدري منتج وطنيا من طرف معهد باستور الجزائر طبقا لمعايير الجودة و المطابقة المطلوبة.

ما هو مرض الجدري لدى الأغنام؟

هو مرض شديد العدوى يصيب الأغنام ويسببه فيروس من عائلة Poxviridae و Capripoxvirus فيروس جدري الغنم. كما هو أخطر أمراض جدري الأغنام ويمكن أن يؤدي إلى عواقب اقتصادية لما له من تأثير سلبي على جودة صوف. بالإضافة إلى نسبة الوفيات الكبيرة التي يسببها في القطيع.

وكافة مضيفي فيروس جدري الغنم هم من سلالات من الأغنام البرية والمحلية. مع ذلك، فإن تلك الأغنام الأصلية في المنطقة التي يستوطن فيهاSPV ، تكون أقل عرضة للإصابة بالجدري. في حين تكون الأغنام الصغيرة والرّضع والمتقدمة في العمر أكثر عرضة لهذه العدوى الفيروسية. ومن ناحية مناطق انتشار الجدري لدى الأغنام، يستوطن هذا الفيروس في إفريقيا وآسيا والهند والشرق الأوسط.

كما ينتشر الفيروس بشكل رذاذ ويمكن أن ينتقل أيضًا عن طريق التلامس بين الأغنام المصابة والسليمة. ويساهم اللعاب والحليب والبراز والإفرازات وقشور الحيوانات المصابين بالـ SPVفي نشر هذا الفيروس. تعد المعدات الملوثة عامل انتقال رئيسي آخر وتلعب الحشرات دورًا ثانويًا في عملية النقل أيضًا. وينتشر SPV بشكل أساسي إلى قطعان جديدة بسبب حركة الأغنام المصابة إلى المناطق الجديدة.

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