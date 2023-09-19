مرض غامض يهدد “كان” كوت ديفوار

يهدد مرض غامض اجتاح مدينة “بواكي” بكوت ديفوار، نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، المقررة بساحل العاج، في الفترة الممتدة ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.

وقبل أقل من 3 أشهر عن انطلاق الحفل الإفريقي، تسبب مرض غامض، في وفاة 7 أشخاص ونقل 59 آخرين إلى مستشفى مدينة “بواكي” التي ستحتضن عدد من لقاءات الـ”كان”.

وأبرزت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الاثنين، بأن مصدر في مستشفى “بواكي” أكد بأن 7 أشخاص توفوا حتى الآن من جراء هذا المرض، 5 منهم فارقوا الحياة في المستشفى وآخران في قرية نيانغبان جنوبي المدينة.

كما أكد ذات المصدر، أنه لم يعرف حتى الآن نوع هذا المرض أو مصدره، مشيرا إلى أن من أبرز أعراضه القيء والإسهال.