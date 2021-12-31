مرض مزدوج.. تسجيل أول إصابة بفلورونا

تم تسجيل أوّل إصابة بما يسمى مرض “فلورونا”. وهي إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا في الكيان الصهيوني.

وحسبما نقله موقع روسيا اليوم، فإن الإصابة بـ”المرض المزدوج” سجلت لدى إمرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة. وبحسب الأطباء، تتمتع المرأة الشابة، غير الملقحة بصحة جيدة. ومن المتوقع أن تخرج في وقت لاحق اليوم الجمعة. خصوصا أن حالة إصابة المرأة الشابة خفيفة نسبيا.

وقال البروفيسور أرنون فيجنيتزر، أخصائي أمراض النساء والتوليد. أن المرأة لم تكن تظهر عليها أعراض المرض الحادة. وخضعت بمجرد وصولها إلى إختباري كورونا والإنفلونزا وكانت النتيجة إيجابية لكليهما.

وأضاف المصدر، أن وزارة الصحة لازالت تدرس الحالة، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج من الفيروسين يسبب مرضا أكثر خطورة. هذا ويقدر مسؤولو الصحة أن مرضى آخرين قد يكونوا مصابين بـ”فلورونا” لكن لم يتم تشخيصهم.

ويشهد الكيان الصهيوني موجة إصابة بالإنفلونزا، إذ عالجت المستشفيات الإسرائيلية حتى الآن 1849 مريضا بها في الأسبوع الماضي. وتأتي حالة “فلورونا” المسجلة في وقت كشفت السلطات الصحية تسجيل أربعة آلاف إصابة جديدة بكورونا. في مستوى قياسي لم يُشهد له مثيل منذ سبتمبر.

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