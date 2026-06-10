مرفوقة ببَرد.. أمطار رعدية تتعدى 40 ملم على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة مرفوقة ببرد بداية من اليوم الأربعاء، على الولايات الشرقية للوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد بكميات تتعدى 40 ملم محليا. بداية من الثالثة بعد زوال اليوم الأربعاء إلى غاية الثالثة من صبيحة يوم غد الخميس.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، تبسة، قالمة وسوق اهراس.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أشارت إلى تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية والداخلية اليوم الأربعاء. خاصة على ولايات النعامة، سعيدة، البيض، تيارت، الأغواط، غرداية، الجلفة، المسيلة، بسكرة، المغير، برج بوعريريج. اولاد جلال، سطيف، باتنة، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي، تبسة، وخنشلة. بداية من 15 سا إلى غاية السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.

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