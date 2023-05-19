مرفوقة بحبات البرد.. أمطار رعدية غزيرة على 22 ولاية إلى غاية منتصف نهار الغد

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات البرد على الولايات الوسطى والشرقية للوطن بداية من زوال اليوم الجمعة.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بكميات تتراوح بين 20 و 40ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة. لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد السبت.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، شمال المدية، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، و برج بوعريريج.

وفي نشرية خاصة ثانية تحذر من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد السبت. على ولايات باتنة، أم البواقي، خنشلة و تبسة.

كما حذّرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم. و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة. لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد السبت.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة و سطيف.

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