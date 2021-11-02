مركب الحجار يدخل في المرحلة الثانية من مخطط التطوير والإستثمار

كشف المدير العام لمركب سيدار بالحجار، لطفي كمال مانع، أن المركب بصدد انجاز المرحلة الثانية من مخطط التطوير والاستثمار.مشيرا أنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة نحو 25 مليار دينار لإتمام هذه المرحلة.

وقال مانع في حوار مع “القناة الإذاعية الثانية” أن المرحلة الثانية خاصة بالتطوير التكنولوجي لانتاج المنتجات النهائية كاللفائف. مشيرا أن المرحلة الأولى الخاصة بالمادة الأولية والفرن العالي خصص لها غلاف مالي قدر بنحو 720 مليون دولار (ما يقارب 60 مليار دينار).

وتابع القول، أنه بفضل دعم الدولة المستمر، بدأ مركب الحجار يستعيد نشاطه، وشروعه في تسديد الديون المقدرةبـ23 مليار دينار. واتخاذ بعض الإجراءات لتحديث مخطط التطوير من أجل الرفع من حجم الإنتاج وتحسين النوعية وتنويع المنتجات النهائية.

وأفاد ذات المتحدث، أن الهدف من كل هذه العمليات بلوغ سقف انتاج 800 ألف طن من الحديد والصلب سنويا. وقال أنه في الوقت الحالي تم بلوغ 60 بالمائة من الهدف المسطر سب مخلفات جائحة كورونا، إذ تخلى المركب خلال الصيف المنصرم عن إنتاج الصلب، وإنتاج بدله الأكسيجن لدعم الدولة.

وعن إرتفاع سعر الحديد السوق الوطنية أرجع المدير العام لمركب الحجار ذلك إلى ارتفاع المادة الأولية في الخارج. على غرار مادة الفحم التي ارتفع سعرها من 300 دولار للطن الواحد في فيفري الماضي إلى 650 دولار حاليا.

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كشفت المديرية العامة لمركب الحديد والصلب “سيدار الحجار“. عن التوقيع على إتفاقية مع شركة الحديد الخام للشرق. للتموين المنتظم للمركب بالحديد الخام.

ووقّع على الإتفاقية كل من المدير العام لسيدار الحجار “التابعة لمجمع سيدار، فرع المجمع العمومي إيميتال)، لطفي كمال مانع. ورئيس مجلس الإدارة للشركة، العربي حسان، والرئيس المدير العام لشركة الحديد الخام للشرق،محند إيدير موزاية.

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