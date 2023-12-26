مركز التجارب السريرية في الجزائر.. هذا سبب عدم انطلاقه !

كشف الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وسيم قويدري، اليوم الثلاثاء، أن مركز التكافؤ الحيوي الذي يقوم بالتجارب السريرية جاهز. وخلال أسبوعين يمكن الانطلاق في أول دراسة.

وأشار قويدري للنهار، إلى أن مشاكل إدارية حالت دون انطلاق المركز في عمله.

ويمثل مركز صيدال للتكافؤ الحيوي أول مركز مكرس لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي في الجزائر. وتقع هذه الوحدة المتخصصة في بلدية حسين داي ، ولاية الجزائر بالقرب من المركز الإستشفائي الجامعي نفيسة حمود.

وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الهيكل الرائد في إجراء دراسات التكافؤ الحيوي إثبات التكافؤ بين الأدوية الجنيسة، موضوع هذه الدراسات، والأدوية الأصلية من حيث الفعالية والأمان.

ويقوم المركز بإجراء دراسات التكافؤ الحيوي لصالح الشركات المصنعة للأدوية الجنيسة. التي ترغب في إجراء هذه الدراسات من أجل إثبات فعالية الأدوية الجنيسة الخاصة بهم والسماح باستبدالها بالأدوية الأصلية. والسماح للأدوية المنتجة في الجزائر بدخول السوق العالمية.