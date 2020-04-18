مركز الفلك الدولي: معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الخميس

أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم السبت في بيان له، أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الخميس القادم.

وقال مدير المركز، محمد شوكت عودة، أن هناك دولا قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس المنصرم، وعليه ستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 أفريل.

وأضاف ذات المتحدث قائلا “بما أن شهر شعبان بدأ يوم الخميس 26 مارس في معظم الدول الإسلامية، فعليه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس”.

وأضاف “رؤية الهلال ستكون مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة الموافق لت24 افريل”.

وتابع مدير المركز الدولي للفلك قائلا “أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس، فإن رؤية الهلال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي”.

مشيرا في ذات السياق “في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة”.

وتوقع المركز أن يكون يوم الجمعة 24 أفريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية لوجود إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الخميس.