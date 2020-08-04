مركز “غامالي” الروسي يعلن بدء اختبار اللقاح التجريبي ضدّ كورونا على الأطفال

أعلن مدير مركز “غامالي” الروسي للأبحاث، ألكسندر غينتسبورغ، عن التخطيط لبدء اختبار لقاح فيروس “كورونا” على الأطفال بين جانفي وفيفري من العام المقبل.

وحسب موقع “سبوتنيك” نقلا عن تصريح مدير مركز “غامالي”، فإنه يتم تحضير الوثائق اللازمة بمشاركة أطباء أطفال لتقدم لوزارة الصحة لبدء التجارب على الأطفال وذلك بعد تجربة اللقاح على البالغين والكبار أوّلا.

وأوضح غينتسبورغ بأن اختبار اللقاح على الأطفال سيبدأ في الشتاء، بما أن المرحلة الثالثة من التجارب على البالغين تستغرق حوالي 5 أشهر.

وقد أعلنت هيئة الرقابة على الاستهلاك الروسية “روس بوتريب نادزور”، من قبل، إنه يتم تطوير 26 نوعا من اللقاحات ضد فيروس “كورونا” على أساس تجارب 17 منظمة علمية.

مشيرة إلى اجتياز لقاح واحد طوّره مركز “غامالي” التجارب السريرية على المتطوعين، فيما يقوم مركز “فيكتور” بتطوير لقاح على ست منصات تكنولوجية مختلفة.

جدير بالإشارة إلى أنه من المقرر إطلاق اللقاحين في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ومن المفترض بدء تلقيح مواطني روسيا في أكتوبر، أين سيستفيد الأطباء والمعلمين من اللقاح أوّلا.