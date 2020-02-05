مرموري يسدي تعليمات للفنادق للتكفل بالجزائريين المرحلين من ووهان

أسدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، التعليمات للمؤسسات الفندقية تحت الوصاية للتكفل بالمواطنين الجزائريين المرحلين من ووهان الصينية.

وحسب بيان للوزارة، وجه مرموري التعليمات والتوجيهات اللازمة للمؤسسات الفندقية، للتكفل الأحسن بالمواطنين الجزائريين المرحلين من ووهان، والتي ضمت 36 طالبا جزائريا ورعايا موريتانيين وتونسيين وليبيين.

وأمر الوزير، بإتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان التكفل التام بالمواطنين المرحلين، بتوفير أحسن الظروف من إيواء وإطعام لمدة 15 يوما، وذلك من خلال تخصيص فندق الرايس والخاضع لوصاية وزارة السياحة.

ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالإجلاء الفوري للرعايا الجزائريين المقيمين بميدنة ووهان الصينية، بعد تفشي فيروس كورونا.