ADS

مرموري يسدي تعليمات للفنادق للتكفل بالجزائريين المرحلين من ووهان

الوطني
  • -
  • 0
مرموري يسدي تعليمات للفنادق للتكفل بالجزائريين المرحلين من ووهان
بقلم النهار أونلاين

أسدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، التعليمات للمؤسسات الفندقية تحت الوصاية للتكفل بالمواطنين الجزائريين المرحلين من ووهان الصينية.

وحسب بيان للوزارة، وجه مرموري التعليمات والتوجيهات اللازمة للمؤسسات الفندقية، للتكفل الأحسن بالمواطنين الجزائريين المرحلين من ووهان، والتي ضمت 36 طالبا جزائريا ورعايا موريتانيين وتونسيين وليبيين.

وأمر الوزير، بإتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان التكفل التام بالمواطنين المرحلين، بتوفير أحسن الظروف من إيواء وإطعام لمدة 15 يوما، وذلك من خلال تخصيص فندق الرايس والخاضع لوصاية وزارة السياحة.

ويأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالإجلاء الفوري للرعايا الجزائريين المقيمين بميدنة ووهان الصينية، بعد تفشي فيروس كورونا.

وزير السياحة

وزير السياحة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768912

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com