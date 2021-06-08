مروجا مهلوسات في قبضة شرطة سيدي بلعباس بعد أن إستأجرا مركبة لتنفيذ خططهم الإجرامية

ألقت قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل (BRI) القبض على مروجا مهلوسات في العقد الثالث من العمر تورطا في الحيازة على الأقراص الطبية قصد المتاجرة فيها، حيث تمكن على إثر ذلك أفراد الشرطة من حجز 239 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ.

أين كانا بصدد ترويجها على متن مركبة تابعة لوكالة كراء السيارات قبل أن يتم توقيفهما، في حين تمكنت قوات الشرطة من توقيف شريكه في ترويج مؤثرات عقلية بعد عملية مراقبة دقيقة لتحركاته بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية.