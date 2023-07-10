مروج “كاشيات” يحرق محله لمنع رجال الشرطة من تفتيشه بحي باش جراح

وجدت رئيسة عاملة مصلحة التنظيف بقيادة القوات البحرية، متورطة في قضية جنائية، تتعلق وقائعها بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية. كون وضعت سيارتها تحت تصرف قريبها صاحب محل لبيع التبغ بحي باش جراح بالعاصمة. لغرض نقل الممنوعات، لمنع مصادرها في حالة توقيفها.

هذا الأخير وبعد مداهمة رجال الشرطة بمحله الثاني للألعاب الالكترونية. الذي كان يخفي فيه الممنوعات حوالي 4 أمشاط، من نوع “بريغابرين”. و7 المشاط من مؤثرات “كيتيل” قام بإضرام فيه النار عمدا. لعرقلة مهام رجال الشرطة خلال مداهمتها للأماكن، لحجز الممنوعات وتوقيف الفاعلين.

وتابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، 7 متهمين من بينهم المتهمة محل الذكر. بحيث يتواجد في القضية 5 متهمين موقوفين. لمواجهة تهم تتعلق وضع النار عمدا في أماكن مسكونة، جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية. جنحة عرقلة ومنع الأعوان من ممارسة مهامهم. تبييض الأموال والمشاركة في تبييض الأموال.

عمليات مداهمة

كما تتلخص الوقائع بتاريخ 29 سبتمبر 2022، إثر عمليات المداهمة التي قامت بها فرقة الشرطة القضائية بالحراش بشأن بيع المخدرات والمؤثرات العقلية. من قبل المدعو “د.ب” على مستوى مقر إقامته ومحله الخاص بالألعاب الالكترونية. بحي باش جراح بالعاصمة، الذي كان يستغله أحد الشبان المدعو ” اسلام” في إخفاء الممنوعات.

وفي 3 أكتوبر 2022، في اطار تفتيش مسكن المشتبه فيه “د.ب”، ومحله وبعد الاستعانة بوسائل اطفاء الحرائق. إذ بمجرد التقرب من المحل الخاص ببيع التبغ المحاذي لمحل الألعاب الالكترونية. قام المسمى “اسلام” العامل بالمحل بغلق الواجهة الحديدية للمحل من الداخل بغرض يعرقل مهام رجال الشرطة.

بحيث بعد لحظات تصاعد دخان كثيف من داخل المحل، مع لهيب كما تم ضبط 4 أشخاص تم توقيفهم. أحدهم حاول الاعتداء على رجال الشرطة بسلاح أبيض. بحيث وبعد معاينة مسرح الجريمة، تم العثور على مخدرات ومؤثرة عقلية.

“البقرة” يعترف في التحقيق

في حين اعترف خلال مجريات التحقيق المتهم “م.ح” المكنى “البقرة” الذي سهل فرار المدعو “د” بواسطة سيارة من نوع “فولسفاكن”. التي تعمد تسجيلها باسم خالته “ط.س”. التي تشتغل رئيسة عاملة مصلحة التنظيف بقيادة القوات البحرية. كون السيارة من عائدات الترويج وتستعمل في نقل الممنوعات لمنع مصادرها في حالة توقيفها.

كما اعترفت لدى سماع المسماة ” ط.س” أن السيارة ملكها توسط لها ابن شقيقتها “د.ب”. لأجل شراءها بمبلغ 360 مليون. ووضعت السيارة تحت تصرفه للتكفل بايصالها الى للعمل كونها لا تحوز على رخصة سياقة.

وفي ذات السياق اعترف المتهم ” ل.ع الدين” أنه تم توقيفه في محل بيع التبغ، الخاص بالمتهم ” د.ب” الذي يوظف. فيه المدعو ” ل.ع.السلام” وهز معروف بالمتاجرة بالمخدرات، وكان بداخل الكحل لشراء السجائر. وخلالها سمع ” ل.ع السلام ” يصرخ “الدولة الدولة”، وقام بغلق الباب وفجأة شاهد لهيب النار. كما شاهد صحن خاص بوزن الخضر، يحتوي على كمية من المؤثرات العقلية حوالي 4 أمشاط. من نوع بريغابرين، و7 المشاط من مؤثرات “كيتيل”. وبعد دخول “اسلام” الى محل الالعاب اندلع لهيب وتأكد أنه هو من اضرم النار.