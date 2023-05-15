مرور سنة على آخر هدف للمرحوم بن حمودة بقميص إتحاد العاصمة

يصادف تاريخ اليوم الإثنين 15 ماي، مرور سنة على تسجيل لاعب إتحاد العاصمة الراحل بلال بن حمودة، آخر أهدافه بألوان الفريق.

في الداربي الذي إحتضنه ملعب 5 جويلية ضد المولودية، إنتهى بفوز الإتحاد بهدف لصفر، من توقيع المرحوم بلال بن حمودة في الدقيقة 56، برسم الجولة 30 من المحترف الأول الموسم الماضي.

كما سجل بن حمودة، هدفاً في آخر المواجهة الودية التي خاضها مع المنتخب المحلي ضد الكونغو، بتاريخ 9 جوان 2022. وبعدها بيوم إنتقل اللاعب بن حمودة إلى رحمة الله، بعد أن تعرض لحادث مرور أليم رفقة صديقه، أثناء عودتهما للمنزل بتاريخ 10 جوان 2022.

ويعول لاعبي إتحاد العاصمة، على إهداء كأس الكنفدرالية الإفريقية لروح الراحل بن حمودة، بالتأهل ضد ميموزا الإيفواري في إياب نصف النهائي.

ومواجهة الفائز من نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين مارومو غالانتس ضد يونغ أفريكانز، في النهائي وحسم اللقب.