مروّج مخدرات يتحدى القاضي أن علبة الفراولة تزن 40 غ!

في قضية طريفة عالجتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، واجه فيها متهم تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض.

وخلال محاكمته، راح المتهم يتحدى القاضي أن علبة الفراولة المعروضة في المحلات التجارية والأسواق تزن 40 غراما.

ولأن كلام المتهم أثار دهشة رئيس الجلسة، لكون المتهم بقي يصر على كلامه. لم يجد وسيلة لتدارك ما تفوّه به سوى القول بأنه متأثر بالصيام قائلا “سيدي الرايس راني صايم”.

كما جاءت متابعة المتهم الموقوف في القضية الحالية. وفقا لاجراءات المثول الفوري بعد ضلوعه في قضية عرض المؤثرات العقلية بالحي الذي يقطن به.

وعلى اثره تم توقيفه من طرف رجال الضبطية، وخلال مواجهته بالوقائع أنكر علاقته بالجرم. ولدى استجواب القاضي عن العائدات المالية التي ضبطت بحوزته المقدرة ب 8 الاف دج. أجاب بأنه صاحب طاولة لبيع الفواكه بحي الحميز، وأن المبلغ المالي من عائدات تجارته.

وعليه التمس وكيل الجمهورية توقيع عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج مع الايداع بالجلسة.

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عون أمن بقصر خداوج العميا يضرب والدته بسبب سحارة

كما افتتحت جلسة المثول الفوري بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة اليوم الأحد، قضية إبن عاق تورط في قضية التعدي على الأصول. راحت ضحيتها والدته “غ .و” التي تعرضت إلى ضرب مبرح على يد المتهم الموقوف ” ن.عباس” عون أمن بالمتحف الوطني. للفنون والتقاليد الشعبية المعروف بقصر ” خداوج العميا” الواقع بالقصبة السفلى بالجزائر العاصمة. وبحسب التفاصيل التي وردت على لسان الضحية، خلال جلسة المحاكمة. فإن المتهم إبنها قام بالاعتداء عليها ضربا بتوجيه لكمات قوية على مستوى الرأس. مسببا لها كدمات متفرقة، ثم قام بجرها من الشعر بعد اسقاطها أرضا. لينهال عليها ضربا بكلتا يديه ملحقا لها ضررا على مناطق مختلفة بجسدها. الأمر الذي جعلها تستنجد بزوجها بالتوجه إليه طالبة النجدة. كما أردفت الضحية “وهيبة” وهي تتحسر على الموقف الذي وضعها فيه إبنها بعدما ربته وكبرته لسنوات. بأن الأخير يتابع العلاج عند أخصائي في الأمراض النفسية والعصبية ويستهلك مهدئات، ومعتاد إثارة المشاكل بالمنزل العائلي. وعن السبب الرئيسي الذي جعلها تقع ضحية اعتداء، هو غضب إبنها من وجبة العشاء المتمثلة في أرز وحبات بيض. والتي لم تعجبه، كونها ذهبت إلى حفل زفاف برفقة جارتها. من جهته المتهم الموقوف، أنكر اعتدائه على والدته، وقال أنه دخل في مشادات لسانية معها لاثارته غضبا. لمرافقتها جارته السحارة المعروفة منذ سنوات قديمة بممارسة طقوس السحر والشعوذة. بحيث سبق وأن سحرته وسحرت والدته، ما جعلهما يتابعان العلاج عن طبيب نفساني ومتابعة الرقية الشرعية عند الرقاة. وأمام تمسك المتهم بالإنكار، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج. في حق المتهم مع الإيداع من الجلسة.

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