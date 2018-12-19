مريم شرفي: أحصينا 720 حالة مساس بحقوق الطفل منذ أفريل الماضي

كشفت رئيسة المفوضة والهيئة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، اليوم بتلمسان أن هيئتها أحصت 720 إخطار حول المساس بحقوق الطفل، وطنيا منذ بداية أفريل الماضي.

ولدى إشرافها على افتتاح ندوة وطنية بعنوان إتفاقية حقوق الطفل تقييم واستشراف ل 26 سنة بعد المصادقة.

كشف شرفي، أنه تم تنصيب خلية لتلقي الإخطارات على مستوى هذه الهيئة ووضع عدة آليات من أجل استقبال الإخطارات حول المساس بحقوق الطفل.

وإطلاق هذه السنة الرقم الأخضر 1111 الذي وضع تحت تصرف المواطنين منذ أبريل الماضي.

وأردفت قائلة أنه على مستوى هذه الهيئة نتلقى ما بين ألفين و5 ألاف مكالمة يوميا من قبل المواطنين والأطفال.