مزاير يلتحق بالعارضة الفنية لمولودية البيض

التحق الحارس الدولي السابق محمد هشام مزاير، رسميا بالطاقم الفني لنادي مولودية البيض.

وأعلنت إدارة البيض، أمس الخميس، عن تعاقدها مع الحارس السابق لاتحاد العاصمة، هشام مزاير، في منصب مدرب لحراس المرمى.

وعلى صعيد آخر، يرتقب أن تعلن إدارة البيض، في الأيام القليلة المقبلة، عن خليفة المدرب عبد النور حميسي، الذي أقيل بسبب النتائج السلبية، والذي سيكون بنسبة كبيرة عبد القادر عمراني، بعدما اتفق مسؤولو النادي معه على جميع التفاصيل.