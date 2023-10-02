إدارة مولودية البيض تتفق مع عمراني

توصلت إدارة فريق مولودية البيض، إلى اتفاق رسمي مع المدرب السابق لوفاق سطيف، عبد القادر عمراني، من أجل قيادة الفريق.

وكانت إدارة البيض، قد أعلنت اليوم الاثنين، رسميا عن فسخ عقد المدرب عبد النور حميسي بالتراضي، بسبب سوء النتائج في الموسم الجاري.

وأفادت مصادر “النهار” بأن مسؤولي مولودية البيض، اتفقوا مع عمراني. على جميع التفاصيل، تحسبا لقيادته العارضة الفنية للفريق.

كما أبرزت نفس المصادر، بأن عمراني، سيباشر مهامه رسميا مع البيض. خلال فترة التوقف الدولي المرتقبة بعد لقاء الجولة الـ 4، المقرر أمام أولمبي الشلف يوم السبت القادم.