مزيان:”وصلنا للجزء الأهم في المنافسة وسنفرح الجمهور الجزائري”

كشف لاعب المنتخب الوطني المحلي، عبدالرحمن مزيان، عن جاهزية الخضر للمواجهة المرتقبة، ضد المنتخب الإيفواري بربع نهائي الشان.

وصرح لاعب الخضر مزيان، في المؤتمر الصُحفي الذي يسبق المواجهة بقاعة المؤتمرات بملعب نيلسون مانديلا:”بعد تجاوز دور المجموعات، وصلنا للجزء الأهم في المنافسة”.

وأضاف مزيان:”في الأدوار الإقصائية لا مجال للخطأ، ولايوجد منتخب كبير أو صغير، سنقوم بالمستحيل للتأهل وإسعاد الجمهور الجزائري”.

وأردف عبدالرحمن مزيان:”سنعمل رفقة كل اللاعبين للتأهل للنصف النهائي”.