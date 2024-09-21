مزياني: “نحتاج للفعالية الهجومية وجاهزون لإسعاد أنصار المولودية”

شدد مهاجم المولودية، الطيب مزياني، على ضرورة استعادة الفعالية الهجومية، في مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، من أجل العبور لدور مجموعات “الشامبينز ليغ”.

ويلتقي العميد، مساء اليوم السبت، بداية من الساعة 18:00، بضيفه التونسي، على أرضية ملعب “علي لابوانت” بالدويرة، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا، بعدما انهزم ذهابا، بهدف من دون مقابل.

وأكد مزياني، في المنطقة المختلطة أمس الجمعة. من مركز تدريبات ناديه “بابا حمود” بزرالدة، بأن المولودية حضّرت بشكل جيد طيلة الأسبوع لمباراة اليوم.

مضيفا: “الأمر الايجابي، اننا واجهناهم هناك في تونس وأصبحنا نعرفهم جيدا. كان ينقصنا في لقاء الذهاب الأهداف”.

وواصل خريج مدرسة أتليتيك بارادو: “علينا اكمال الفرص، لا يجب أن نقع في فخ التسرع، وعدم التركيز، ويجب اتباع تعليمات المدرب.. أظن أننا جاهزون لتعويض هزيمة الذهاب. من أجل التأهل وإسعاد جمهور المولودية”.