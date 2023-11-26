مزياني هداف رفقة الإفريقي التونسي في كأس الكاف

قاد الدولي الجزائري، طيب مزياني، ناديه الإفريقي التونسي، لتدشين مشواره في دور مجموعات كأس “الكاف” بانتصار أمام دريمز الغاني.

وشارك لاعب الخضر، أساسيا في المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 1 من المجموعة الثالثة. ونجح بعد مرور 5 دقائق من الوصول إلى شباك الضيف الغاني.

ويعتبر هذا الهدف الثالث لمزياني رفقة نادي “باب جديد” الذي التحق به الصائفة الماضية قادما من أبها السعودي. بعدما سبق له تسجيل هدفين في الدوري التونسي، أمام كل من الملعب التونسي واتحاد بن قردان.