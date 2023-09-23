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الرياضة

مزياني يلتحق بتدريبات الإفريقي التونسي

بقلم محمد.ل
مزياني يلتحق بتدريبات الإفريقي التونسي
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سجل الدولي الجزائري، طيب مزياني، حضوره في تدريبات ناديه الجديد، الإفريقي التونسي، الذي التحق به في الميركاتو الصيفي الماضي.

ونشرت إدارة الإفريقي على حسابها الرسمي عبر “فيسبوك” صورا لتدريبات أمس الجمعة، يظهر فيها مزياني، في أول حصة له مع الفريق، تحضيرا لمباراة الغد، أمام الملعب التونسي.

والتحق مزياني، بالإفريقي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع أبها السعودي، في تجربة هي الثالثة له في الدوري التونسي، بعدما تألق سابقا بألوان كل من النجم الساحلي والترجي.

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