مزيان.. بلايلي أحسن لاعب في الجزائر
بقلم أسماء.ع
قال لاعب اتحاد العاصمة، عبد الرحمان مزيان، إن اللاعب الدولي، يوسف بلايلي يعتبر أحسن لاعب في الجزائر. مضيفا “أن بلايلي موهبة من عند الله”.
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وأشار مزيان، إلى أن لاعب المنتخب الوطني، بلايلي، ظاهرة، قائلا ” كانت لي الفرصة ولعبت معه”. مضيفا “هذا شيء عادي واعتبره أحسن لاعب”.
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