إعــــلانات
الرياضة

مزيان.. بلايلي أحسن لاعب في الجزائر

بقلم أسماء.ع
مزيان.. بلايلي أحسن لاعب في الجزائر
  • 23
  • 0

قال لاعب اتحاد العاصمة، عبد الرحمان مزيان،  إن اللاعب الدولي، يوسف بلايلي يعتبر أحسن لاعب  في الجزائر.  مضيفا “أن بلايلي موهبة من عند الله”.

طالع أيضا:

https://nhar.tv/zWkM7

وأشار مزيان، إلى أن لاعب المنتخب الوطني، بلايلي، ظاهرة، قائلا ” كانت لي الفرصة ولعبت معه”. مضيفا “هذا شيء عادي واعتبره أحسن لاعب”.

**يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/amZex
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر