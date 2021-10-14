مزيان.. بلايلي أحسن لاعب في الجزائر

قال لاعب اتحاد العاصمة، عبد الرحمان مزيان، إن اللاعب الدولي، يوسف بلايلي يعتبر أحسن لاعب في الجزائر. مضيفا “أن بلايلي موهبة من عند الله”.

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وأشار مزيان، إلى أن لاعب المنتخب الوطني، بلايلي، ظاهرة، قائلا ” كانت لي الفرصة ولعبت معه”. مضيفا “هذا شيء عادي واعتبره أحسن لاعب”.