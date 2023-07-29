مزيان يمدد السوسبانس حول مستقبله مع الاتحاد

أبقى لاعب المنتخب المحلي، عبد الرحمان مزيان، الغموض قائما حول مستقبله، وهو الذي انتهى عقده مع اتحاد العاصمة، الصائفة الحالية.

وفي منشور أطلقه اليوم السبت عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي “أنستغرام” قال مزيان: “أؤكد أن كل ما قيل حول انتقالي على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر أو خارج الجزائر لا أساس له من الصحة”.

كما أضاف لاعب الاتحاد: “هذا الأسبوع تتضح الأمور.. لكل مقام مقال”.

للإشارة فإن اسم مزيان ارتبط بالعودة إلى البطولة التونسية، التي لعب لها بألوان الترجي التونسي إلى جانب تداول اسمه بقوة في محيط كل من شبيبة القبائل ومولودية الجزائر.