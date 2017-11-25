مسؤول بريطاني: الجزائر قضت على التطرف بمكافحة الإرهاب

اعتبر ممثل رئيس الوزراء البريطاني المكلف بالشراكة الإقتصادية مع الجزائر، أن الجزائر تمكنت من القضاء على التطرف بفضل مخططها الخاص بمكافحة الإرهاب.

وفي مساهمة نشرت عبر الموقع الالكتروني للمحافظين، كتب اللورد ريتشارد ريسبي، أن السر وراء هذا النجاح يكمن في تطبيق مخطط وطني للقضاء على التطرف.

و الذي تزامن مع اصلاحات دستورية ملائمة و اشراف برلماني.

و اشار المسؤول البريطاني، إلى أن هذا المخطط سمح للجزائر بتفادي الربيع العربي مقارنة بباقي دول المنطقة.

و هو الأمر الذي يفسر العدد الضئيل للجزائريين الذين غادروا البلاد للإلتحاق بداعش.

و أضاف اللورد ريسبي، أنه لكل بلد طريقته في الرد على التطرف الديني، لكن الجزائر طورت إطارا شاملا للاعتدال الديني.

و هو مسعى منطقي وحكيم بالنسبة لتاريخها الذي كان في بعض الأحيان مأساويا”.

و جدد اللورد ريسبي، التأكيد على أن العلاقات بين الجزائر و لندن “ممتازة تدعمها شراكة استراتيجية في مجال الأمن”.