مسؤول فرنسي:” الأقطاب الصناعيّة ستشكّل منصّات صناعية في الجزائر”

أشار جون لويس لوفي، المسؤول عن التعاون الصناعي والتكنولوجي بين الجزائر و فرنسا، أنّ الأقطاب الصناعية في الجزائر تتطوّر شيئا فشيئا.

خاصّة في المناطق الداخلية التي لا يطرح فيها مشكل العقار.

و اقترح لوفي في حوار سينشره في مجلّة “باريس ألجيري” جانفي المقبل، في إطار الشّراكة الجزائرية الفرنسية، قراءة من منظور شراكات منتجة و مهيكلة.

مشيرا على سبيل المثال إلى وهران التي تشكل بمصنعيها “رونو” و “بيجو” قطبا لصناعة السيارات.

واعتبر لوفي أنه في مجال الاستراتيجية والآفاق ستشكّل الأقطاب الصناعية في الجزائر منصّات صناعية .

وهذا لتسهيل التموقع المشترك بين الشركات الفرنسية والجزائرية وتنويع الاقتصاد الجزائري و تدويل شركاته الصغيرة أو الكبيرة ،خاصة في إفريقيا.