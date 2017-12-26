مسؤول فرنسي:” الأقطاب الصناعيّة ستشكّل منصّات صناعية في الجزائر”

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مسؤول فرنسي:” الأقطاب الصناعيّة ستشكّل منصّات صناعية في الجزائر”
بقلم مصطفى.ق

أشار جون لويس لوفي، المسؤول عن التعاون الصناعي والتكنولوجي بين الجزائر و فرنسا، أنّ الأقطاب الصناعية في الجزائر تتطوّر شيئا فشيئا.

خاصّة في المناطق الداخلية التي لا يطرح فيها مشكل العقار.
و اقترح لوفي في حوار سينشره في مجلّة “باريس ألجيري” جانفي المقبل، في إطار الشّراكة الجزائرية الفرنسية، قراءة من منظور شراكات منتجة و مهيكلة.
مشيرا على سبيل المثال إلى وهران التي تشكل بمصنعيها “رونو” و “بيجو” قطبا لصناعة السيارات.
واعتبر لوفي أنه في مجال الاستراتيجية والآفاق ستشكّل الأقطاب الصناعية في الجزائر منصّات صناعية .
وهذا لتسهيل التموقع المشترك بين الشركات الفرنسية والجزائرية وتنويع الاقتصاد الجزائري و تدويل شركاته الصغيرة أو الكبيرة ،خاصة في إفريقيا.

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