مسؤول في دورتموند: “نشر بن سبعيني صورة بوشاح فلسطين ليس مشكلة”

طمأنت إدارة نادي دورتموند الألماني، جماهير ناديها، بخصوص قضية الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، المتعلقة بإعادة نشره لصورة له بوشاح فلسطين.

وكان بن سبعيني، قد أعاد نشر صورة له رفقة كل من توقاي وزرقان. بـ “الكوفية” الفلسطينية، بعد ودية الرأس الأخضر، وهو ما جعل الجميع يتحدث عن إمكانية معاقبته. بعدما طالت العقوبات كل اللاعبين العرب الذين أعلنوا دعمهم فلسطين في أنديتهم الأوروبية.

وأكد ‏ مدير العلاقات ومكافحة العنصرية في دورتموند، دانيال لورشر، حسبما جاء في موقع “Ruhr Nachrichten” الألماني. بأن خطوة مدافع الخضر، لن تكون لها أي عواقب.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن بن سبعيني. أكد لادارة الفريق بأنه يظهر فقط تضامنه مع السكان المدنيين الفلسطينيين.

وعلّق دانيال لورشر، على الحادثة قائلا: “رؤية رامي بن سبعيني وهو يرتدى وشاح فلسطين لا يمثل مشكلة بالنسبة لنا في دورتموند “.

Daniel Lörcher (anti-discrimination officer of Borussia Dortmund) says that the repost of Ramy Bensebaini, where the player is seen wearing a Palestine scarf is not a problem:

[…]

🗞 @RNBVB #BVB pic.twitter.com/KZvoHoy5vf

— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) October 19, 2023