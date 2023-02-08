مسؤول مراقبة الزلازل: هذه احتمالية وقوع زلزال وتسونامي في الجزائر

قال شفيق عيدي، مسؤول مصلحة مراقبة الزلازل بمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، اليوم الأربعاء. إن تركيا وسوريا معروفة بالنشاط الزلزالي الكثيف نتيجة التقاء 3 صفائح تكتونية.

وأوضح في تصريح خص به النهار أن شدة الزلازل في تلك المنطقة. يمكن أن تتجاوز 8 درجات على سلم ريشتر جراء طبيعة المنطقة.

وأشار بأن الوضع التكتوني بالنسبة للجزائر ليس هو نفسه لتركيا. فالجزائر تقع بين صفيحتين الإفريقية والأورآسيوية.

وأفاد أن النشاط الزلزالي بالنسبة للجزائر، فنحن نسجل هزات أرضية يوميا تتراوح بين 0 و3 درجات على سلم ريشتر.

وأضاف المتحدث “لكن في بعض الأحيان نسجل هزات قوية ما، نحن في الجزائر نسجل 40 هزة أرضية شهريا”.

أما بالنسبة للتسونامي، أشار شفيق عيدي أن الزلزال العنيف هو السبب الرئيسي في حدوث التسونامي. فحتى إن حدث زلزال في الجزائر فإن التسونامي سيحدث في الجهة الأوربية”.