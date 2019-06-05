مسابقات ترقية في 9 رتب بقطاع التربيــة فـــي أواخــــر جويليــــة

تخص المستخدمين في 40 صنفا

تقليص شرط الأقدمية للمشاركة في مسابقات بعض الرتب

من المنتظر أن تنظم وزارة التربية الوطنية، أواخر شهر جويلية، مسابقات ترقية تخص 9 رتب مقسمة على 40 صنفا.

في انتظار المناصب المالية التي ستوفرها الوزارة، وهذا بعد الانتهاء من الإحصاء الشامل لرتب الموظفين والرتب التي سيتم الترقية لها.

وحسب مصادر مطلعة من وزارة التربية، فإنه قد تم تقليص مدة الأقدمية في الرتبة من أجل المشاركة في بعض الرتب

بموجب رخصة من الوظيف العمومي، وهذا لعدم توفر الشروط المطلوبة كالأقدمية، على غرار ما هو معمول به خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأوضحت مصادرنا أن مديرية الموارد البشرية باشرت التحضير لتنظيم امتحان مهني للترقية بعنوان السنة المالية 2019،

وذلك في حدود شهر جويلية المقبل، يتم من خلاله ترقية العديد من الموظفين إلى رتب أعلى، على غرار مديري المؤسسات

التربوية في الأطوار الثلاثة للتعليم، مفتشي التربية الوطنية في مختلف التخصصات، ومفتشي التغذية المدرسية، النظار،

مستشاري التربية الوطنية، مساعدي التربية، نواب مديري المدارس الابتدائية، ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وغيرها من الرتب.

وعن عدد المناصب، أضاف نفس المصدر أن الوزارة الوصية تقوم حاليا بضبط المناصب المالية بدقة التي سيتم تخصيصها

لترقية الموظفين، على أن يتم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات الكتابية في شهر جويلية، على أن يستفيد الناجحون في

المسابقة من التكوين اللازم قبل الالتحاق بمناصبهم في الدخول المدرسي المقبل 2019ـ2020.

وعن عدد المناصب، كشفت المصادر ذاتها، أن الوزارة الوصية تقوم حاليا، بضبط المناصب المالية بدقة التي سيتم تخصيصها

لترقية الموظفين، ويستفيد الناجحون في المسابقة من التكوين اللازم قبل الالتحاق بمناصبهم في الدخول المدرسي المقبل،

كما ستلجأ الوزارة إلى الرخصة الاستثنائية لبعض المناصب، والتي تعمل بها منذ ثلاث سنوات، أي منذ 3 جوان 2017،

أي تاريخ انتهاء العمل بالمادة 31 مكرر من القانون الأساسي 240/ 12، والتي تنص على احتساب الأقدمية بدمج الأقدمية

في الرتبة الأصلية زائد رتبة الإدماج، وفيما يتعلق بالمناصب الأصلية للأساتذة الناجحين في المسابقة، سيتم تحويل تلقائي

للمناصب المالية للأساتذة باستغلالها في الدخول المدرسي المقبل لسد الشغور البيداغوجي، عن طريق الاستعانة بالقوائم

الاحتياطية لتفادي أي شغور في المناصب الموسم المقبل.

ص. بوشامة