مسابقة الدكتوراه.. فتح أرضية الترشح للتأكيد

أعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن فتح أرضية الترشح لمسابقة الدكتوراه. وهذا من أجل تأكيد وطباعة وصل الترشح.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد قررت تمديد آجال إيداع ملفات الترشح لمسابقة الدكتوراه لسنة 2022-2023. وأوضحت الوزارة عبر منشور لها تمديد ٱجال إيداع ملفات الترشح لمسابقة الدكتوراه، إلى غاية الأربعاء 21 ديسمبر 2022 منتصف الليل.

وكانت الوزارة قد حدد تاريخ آجال إيداع ملفات الترشح لمسابقة الدكتوراه لسنة 2022-2023. والموافق لـ 20 ديسمبر 2022. لتأتي من بعدها مرحلة تأكيد الخيارات في الفترة ما بين 20 إلى 25 ديسمبر.

ويكون تاريخ من 26 ديسمبر 2022 إلى 2 جانفي 2023 لمتابعة مطابقة ملفات المترشحين من طرف المصالح المكلفة بالتكوين فيما بعد التدرج عبر الأرضية الرقمية.

أما بخصوص بدارسة الملفات فسيكون بداية من 3 جانفي، ويكون الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لإجتياز المسابقة من 4 إلى 6 جانفي 2023. كما حددت الوزارة من 7 إلى 9 جانفي 2023 فترة الطعون.

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من الجامعات بسبب حصر مسابقة الدكتوراه على طلبة الماستر فقط.

وهو ما يتنافى مع مع أحكام القرار رقم 91 والذي يخول حق الترشح لمسابقة الدكتوراه لحاملي شهادة الماستر او شهادة مهندس دولة. وكذا شهادة مهندس معماري، وشهادة طبيب بيطري. وشهادة تتوج التكوين المحدة بخمس سنوات، الذي تضمنه المدرسة العليا للأساتذة أو شهادة ماجستير بتقدير مقبول او شهادات أجنبية معترف بها.

وأكدت الوزارة على ضرورة احترام القوانين ومراعاة تخصصات كل الشهادات المذكورة المسلمة. قبل اعتماد المواءمة بين الشعب والتكوينات المؤهلة لسنة الجارية أثناء المعالجة البيداغوجية لملفات المترشحين.